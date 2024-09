Simone, ricavi semestrali stabili. L'EBITDA sale del 24%

Simone

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2024 conpari a 8,5 milioni di euro rispetto a 8,5 milioni di euro (-1%) al 30 giugno 2023,a 1,1 milioni di euro rispetto a 888 migliaia di euro (+24%) al 30 giugno 2023,a 321 migliaia di euro rispetto a 289 migliaia di euro (+11%) al 30 giugno 2023;"Il primo semestre del 2024 prosegue sull'onda degli ottimi risultati conseguiti nel 2023 - ha commentato l'- Questo, nonostante una situazione di mercato assolutamente inedita dovuta al ritardo delle riforme legislative che il management ha gestito in modo eccellente, limitando i rischi di invenduto della produzione e concentrando le attività e gli investimenti sulle attività a più elevato valore aggiunto. Grazie alle risorse raccolte sul mercato e a una gestione attenta del capitale, stiamo continuando a lavorare per sviluppare il potenziale di un'azienda in grado di realizzare prodotti altamente specializzati, anticipando e rispondendo al meglio alle richieste del mercato".La(PFN) si attesta a -2.321 migliaia di euro (cassa) rispetto a -2.405 migliaia di euro (cassa) al 31 dicembre 2023.