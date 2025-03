Lucisano Media Group, ricavi in calo del 17% nel 2024 con slittamento riprese di 6 opere

Lucisano Media Group

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione audiovisiva, ha chiuso ilconpari a 50,9 milioni di euro (-17% sul 2023), prevalentemente a causa dello slittamento delle riprese di 6 opere su 8 al secondo semestre 2024 (riprese comunque concluse entro il mese di gennaio 2025) e della conseguente contabilizzazione di ricavi e margini nel 2025.Il margine operativo lordo () pari a 20,8 milioni di euro (-22,1%), corrispondente al 40,9% dei Ricavi (43,6% nel 2023), è stato ottenuto grazie alla performance reddituale sia della business unit Produzione e Distribuzione (EBITDA 17,9 milioni di euro, 45,2% dei ricavi) che della business unit Sale Cinematografiche (EBITDA 2,9 milioni di euro, 25,6% dei ricavi). Ilè positivo per 2,5 milioni di euro (5 milioni di euro nel 2023). La business unit Sale Cinematografiche conferma la marginalità positiva a tutti i livelli di conto economico (Utile netto 417 mila euro).“Un anno di ottimi risultati e di intenso lavoro – commenta l'- culminato nell'eccellente incasso di 9,5 milioni di euro di "Io e te dobbiamo parlare", terzo film della proficua collaborazione con Alessandro Siani. Le incertezze del contesto normativo hanno portato a spostare le riprese di ben 6 opere su 8 nella seconda metà dell'anno, con la conseguente contabilizzazione di ricavi e margini solo nel 2025. L'eccezione volume di produzioni in un arco temporale così ristretto conferma sia l'elasticità del nostro modello produttivo che la robustezza di quello finanziario".L'(comprensivo della componente relativa ai beni in leasing) è risultato pari a Euro 31.268 mila (Euro 35.341 mila al 31 dicembre 2023, Euro 25.664 mila al 31 dicembre 2024 se misurato al netto delle componenti sui beni in leasing).Il CdA ha deliberato di distribuire agli azionisti di ununitario pari a 0,04 euro (4 centesimi) per azione con data di stacco della cedola al 19 maggio 2025, escluse le azioni proprie detenute dalla società a quella data, con messa in pagamento il 21 maggio 2025 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo il 20 maggio 2025.