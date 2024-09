Digitouch, marginalità in aumento nel 1° semestre. Ricavi in leggero calo

DigiTouch

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, ha chiuso ildel 2024 conconsolidati pari a 19,6 milioni di euro (20,8 milioni di euro nel primo semestre 2023)L', al netto delle partite straordinarie pari a circa 140 mila euro, si attesta a 3,5 milioni di euro, in aumento rispetto al dato del 2023 (3,4 milioni di euro) del 3%. L'incidenza sui ricavi passa dal 16,5% del 2023 al 18,1% del 2024. L'si attesta a 819 mila euro, in diminuzione rispetto al dato del primo semestre 2023 pari a 1,3 milioni di euro."In un periodo storico e macroeconomico così complesso siamo ancora più soddisfatti dei nostri risultati che evidenziano una marginalità sempre più virtuosa emergente con forza dai numeri della nostra Semestrale - ha commentato il- Il Gruppo Digitouch si posiziona nel segmento del Martech con un modello distintivo che si è costruito nel corso degli ultimi 9 anni a partire dalla quotazione e rende unica la sua value proposition, vantiamo un modello di business bilanciato su tre aree strategiche: marketing, technology e e-commerce, strategicità che ritroviamo nel miglioramento della nostra marginalità industriale"L'al 30 giugno 2024 è pari a 10,1 milioni di euro, in riduzione di 672 mila euro rispetto al dato al 31.12.2023 di 10,8 milioni di euro.Il CdA ha approvato ilche prevede l'per coprire tutta l'area del medio oriente e del nord africa. L'apertura della sede prevede anche il coinvolgimento di partner locali e possibilità di portare i servizi e prodotti che si sono consolidati nel mercato italiano in ambito technology e pagamenti e marketing