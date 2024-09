FAE Technology, Alantra abbassa target price e conferma Buy

Alantra

FAE Technology

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 5,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 27%.Gli analisti scrivono che i ricavi del primo semestre sono aumentati del 62%, trainati dal business Solutions, con soluzioni proprietarie integrate e servizi di ingegneria che hanno svolto un ruolo chiave. L'EBITDA è quasi raddoppiato a 5,8 milioni di euro, con margini in miglioramento al 13%. Nonostante la prevista crescita più lenta nei prossimi trimestri a causa delle sfide macroeconomiche, l', si legge nella ricerca. La recente acquisizione di IpTronix "rafforza le sue capacità di R&S e sviluppo di soluzioni".Alantra ha, riflettendo aspettative di crescita più moderate nelle sue principali linee di business, tenendo conto di una certa espansione degli inventari specificamente nel secondo semestre. Di conseguenza, le nuove proiezioni di vendite ed EBITDA sono rispettivamente inferiori del 13% e del 21% rispetto alle precedenti ipotesi, in media nel periodo 2024-26.