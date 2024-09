Nexi

Barclays

Nexi

(Teleborsa) - Seduta in ribasso a Piazza Affari per, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, dopo che gli analisti dihannoa "" da "Equal-weight".Peggiora la performance di, con un, portandosi a. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 6,12 e successiva a quota 6,082. Resistenza a 6,178.