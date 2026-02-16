Nexi, Barclays ha una partecipazione potenziale del 6,103%

Barclays

Nexi

(Teleborsa) -ha unadelin, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 11 febbraio 2026.In particolare, losono diritti di, il 4,669% sono "" senza data di scadenza; obbligazioni convertibili con data di scadenza compresa tra il 15/04/2027 ed il 24/02/2028, l'1,083% sono "" con date di scadenza comprese tra il 03/07/2026 ed il 09/07/2027; Equity Swap con date di scadenza comprese tra il 10/09/2027 ed il 13/09/2027.