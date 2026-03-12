Milano 10:03
Finanza, Fintech, Partecipazioni rilevanti
Nexi, Barclays ha una quota potenziale del 5,829% tramite derivati
(Teleborsa) - Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,829% in Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 5 marzo 2026.

In particolare, lo 5,397% sono "Right to recall" senza data di scadenza; obbligazioni convertibili con data di scadenza compresa tra il 24/04/2027 e il 24/02/2028. Lo 0,432% sono "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 09/09/2026 ed il 29/09/2027; Equity Swap con data di scadenza compresa tra il 10/09/2027 e il 13/09/2027.
