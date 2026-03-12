Milano
Giovedì 12 Marzo 2026, ore 09.28
Nexi, downgrade a Hold da Kepler Cheuvreux con taglio target price
Finanza
,
Fintech
,
Consensus
12 marzo 2026 - 09.06
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato a "
Hold
" da "Buy" la
raccomandazione
su
Nexi
, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, tagliando anche il
target price
a
3,1 euro
per azione dai precedenti 5 euro.
Argomenti trattati
Nexi
(30)
·
FTSE MIB
(204)
Titoli e Indici
FTSE MIB
0,00%
Nexi
0,00%
