Nexi, downgrade a Hold da Kepler Cheuvreux con taglio target price

Finanza, Fintech, Consensus
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, tagliando anche il target price a 3,1 euro per azione dai precedenti 5 euro.
