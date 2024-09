Sammontana, Moody's assegna rating "B2" con outlook stabile

Moody's

(Teleborsa) -ha assegnato per la prima volta un, produttore e distributore italiano di pasticceria e gelato surgelati di marca. Contemporaneamente, ha assegnato un rating "B2" alle obbligazioni a tasso variabile senior garantite da 800 milioni di euro proposte da Sammontana con scadenza 2031. L'I proventi degli strumenti proposti saranno utilizzati persenior garantita che è stata raccolta per finanziare la transazione conclusa a luglio 2024 per ladi Sammontana e Forno d'Asolo in un unico gruppo e per pagare commissioni e spese correlate."Il rating B2 riflette la solida posizione di mercato di Sammontana nella pasticceria surgelata e nel gelato di marca in Italia, supportandoe la nostra aspettativa di un free cash flow (FCF) costantemente positivo. Questi punti di forza sono compensati dalla limitata diversificazione geografica e di categoria di prodotto dell'azienda, nonché dai rischi di esecuzione derivanti dall'integrazione di due entità precedentemente separate", afferma Lorenzo Re, lead analyst di Moody's per Sammontana."Il rating riflette la nostra ipotesi che larettificata dell'azienda sarà di circanei successivi 12-18 mesi, posizionando l'azienda comodamente all'attuale livello di rating", aggiunge l'analista.