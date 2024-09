STAR7, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

STAR7

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il(aper azione da 12,2 euro) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto.Gli analisti evidenziano che STAR7 ha pubblicato il rapporto del2024, evidenziando una crescita del 18,7% dei ricavi a 60,4 milioni di euro (vs 50,9 milioni di euro YoY), un EBITDA adj di 9,2 milioni di euro (vs 7,5 milioni di euro YoY), un risultato netto di 1,5 milioni di euro (vs 1 milioni di euro YoY) e una significativa riduzione del debito netto a 29,8 milioni di euro (vs 37,8 milioni di euro a fine dicembre 2023)."Nonostante un conto economico più cauto in termini di margine EBITDA e risultato netto nel breve termine, il miglioramento atteso nella generazione di cassa e nei parametri di mercato (tassi privi di rischio e multipli comparabili) ci porta a un obiettivo di prezzo di 12,4 euro per STAR7 - si legge nella ricerca - Riteniamo chedell'azienda non siano ancora valorizzati dal mercato".