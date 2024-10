Autorità di vigilanza europee, nuova direzione per supervisione dei fornitori terzi critici

(Teleborsa) - Le(EBA, EIOPA ed ESMA) hanno nominato Marc Andries a capo della loroistituita dal Digital Operational Resilience Act (DORA). Marc Andries assumerà il suo nuovo ruolo di direttore per la supervisione congiunta DORA il 1° ottobre 2024.Nel suo ruolo di, Marc Andries sarà responsabile dell'implementazione e della gestione di un quadro di supervisione per i fornitori di servizi terzi ICT critici (CTPP) su scala paneuropea, contribuendo al buon funzionamento e alla stabilità del settore finanziario dell'UE.Marc Andries ha ricoperto, con esperienza nella gestione, supervisione e controllo di progetti ICT. È stato un membro attivo di molti gruppi internazionali che si occupano di rischi ICT. Prima di assumere questo ruolo, è stato ispettore capo presso la Banque de France e responsabile dell'unità di ispezione IT presso l'autorità francese di vigilanza prudenziale e risoluzione (ACPR).