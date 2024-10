Avanti il progetto per nuova Borsa del Texas. Nominato il CdA

BlackRock

Energy Transfer

(Teleborsa) -, società che sta lavorando al lancio del Texas Stock Exchange (TXSE), ha, composto da professionisti esperti con decenni di esperienza in struttura di mercato, regolamentazione e governance aziendale.Queste persone, si legge in una nota, avranno un ruolo fondamentale nel dare forma alla Borsa del Texas, mentre lavora per rivitalizzare la concorrenza per gli emittenti, stabilire la sede principale per le quotazioni e creare unaper tutti i partecipanti al mercato."Siamo entusiasti di avere un gruppo così talentuoso di leader per business, market structure e policy nel nostro team - ha affermatodi TXSE Group - Questi individui hanno una competenza straordinaria nei mercati e un'esperienza più ampia nella creazione e nella guida di aziende che hanno spinto i loro settori".TXSE Group, che ha il sostegno die Citadel, haIldi TXSE Group include Tom Long, co-amministratore delegato di, Paul Foster, che ha fondato Western Refining, Tyson Tuttle, ex amministratore delegato del produttore di semiconduttori Silicon Labs, Rick Perry, ex governatore del Texas ed ex segretario all'energia degli Stati Uniti, Rick Roberts, ex commissario della Securities and Exchange Commission, e Alex Bussandri, responsabile globale della strategia presso Citadel Securities.TXSE prevede di presentare unaper operare come borsa valori nazionale (completamente elettronica) nei prossimi mesi.