Moove Lubricants punta a valutazione di 1,9 miliardi di dollari in IPO sul NYSE

(Teleborsa) -, società brasiliana attiva a livello globale nel mercato delle soluzioni lubrificanti, ha annunciato un'offerta pubblica iniziale () di 25 milioni di azioni per quotarsi sul(NYSE)La società sta offrendo 6.250.000 azioni ordinarie e gli azionisti venditori stanno offrendo ulteriori 18.750.000 azioni ordinarie. Si stima che ildi IPO sarà compreso tra 14,50 e 17,50 dollari, per unatotale massima di 437,5 milioni di dollari. Lamassima è di 1,94 miliardi di dollari.Moove Lubricants è stata costituita in seguito all'acquisizione da parte didelle attività di produzione e distribuzione di lubrificanti brasiliane dinel 2008. Cosan deterrà il 60,4% del capitale azionario dopo l'IPO, supponendo che non venga esercitata l'opzione del underwriter di acquistare azioni aggiuntive.A seguito di una serie di acquisizioni e dopo aver stabilito una posizione rilevante nel settore dei lubrificanti in Sud America e una solida presenza in Europa, nel 2018 èla società europea di private equity(acquisizione del 30%).