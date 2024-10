NVP, margini semestrali in calo con crescita all'estero. Ricavi +19%

NVP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha chiuso ildel 2024 conpari a 14,78 milioni di euro, in crescita del 18,8% rispetto a 12,43 milioni di euro al 30 giugno 2023. Il perimetro di consolidamento comprende le società E.G. Audiovisivi e Produzioni Italia, che hanno contribuito con eicavi per 1,7 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.L'si attesta a 3,82 milioni di euro, in linea rispetto a 3,71 milioni di euro nel 1H 2023. L', calcolato sul valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, si attesta al 26% (30% nel 1H 2023), performance in calo rispetto agli esercizi precedenti per effetto del maggior peso dei costi di produzione variabili che incidono particolarmente con l'aumento delle produzioni fuori dal contesto nazionale, europeo ed internazionale.Ilè pari a 261 migliaia di euro, in diminuzione rispetto a 392 migliaia di euro nel 1H 2023, dopo imposte per 7 migliaia di euro (149 migliaia di euro nel 1H 2023)."L'incremento delle attività economiche nonché la prosecuzione del percorso nella politica di crescita ed espansione del Gruppo, unitamente ad un'attenta gestione delle risorse, hanno determinato importanti benefici sia in termini dinel contesto del settore del broadcasting nonché in termini di rafforzamento del patrimonio aziendale - ha commentato l'- La crescita dei ricavi conseguita nel primo semestre del 2024 rappresenta un importante fattore di potenziamento delle attività aziendali nonché di diversificazione delle produzioni legate agli eventi di "entertainment e moda". Il robusto portafoglio ordini di 7,9 milioni di euro per il terzo trimestre testimonia l'efficacia delle nostre iniziative strategiche, mentre continuiamo a investire per generare una crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato".Laè negativa (debito) per 17,85 milioni di euro (negativa per 15,31 milioni di euro al 31 dicembre 2023). L'incremento deriva sostanzialmente dall'impegno intrapreso per la realizzazione di nuovi importanti investimenti.