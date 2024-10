Elettricità Futura e ANIE: appello al Governo per salvare la filiera delle energie rinnovabili in Italia

(Teleborsa) -, le due Associazioni aderenti a Confindustria che insieme rappresentano l’, rivolgono un appello urgente al Governo affinché emani una norma che eviti il blocco della filiera nazionale delle tecnologie elettriche rinnovabili in Italia."Il nuovo quadro normativo - fanno spere le associazioni - DM Aree Idonee, DL Agricoltura e l'emanando "Testo Unico per le rinnovabili", rischia di tradursi in un- in netto contrasto con il principio del legittimo affidamento - e di rendere il 96% del territorio italiano non idoneo alle rinnovabili"."L’Italia non può permettersi di correre questo rischio, data la totale discrezionalità lasciata alle Regioni dal DM Aree Idonee, come dimostra il caso della Sardegna il cui disegno di legge sulle aree idonee ha effetti retroattivi e definisce criteri che", scrivono Elettricità Futura e Federazione Anie."Pertanto, - continuano le associazioni - chiediamo al Governo di, nell'esercizio del loro potere di normazione sulle aree idonee, si conformino ai seguenti criteri: le aree idonee individuate in attuazione della Direttiva Ue Red II devono continuare ad essere considerate tali; le nuove disposizioni regionali non dovranno applicarsi ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie ad ottenere l'autorizzazione"."In assenza di tale intervento normativo - concludono Elettricità Futura e Federazione Anie -, sarebbe di fatto, e si fermerà una filiera composta da eccellenze industriali nazionali competitive a livello mondiale, che purtroppo è sempre più in sofferenza, per il calo drastico delle installazioni degli impianti residenziali ed industriali".Secondo il, nel 2023, le filiere industriali del fotovoltaico e dell’eolico hanno generato un, e solo circa il 10% è andato fuori dai confini europei.I benefici socio-economici per l’Italia derivanti dallo sviluppo della filiera delle tecnologie rinnovabili sono notevoli e potrebbero equivalere fino al 2% del PIL annuo da qui al 2030. Lo sviluppo e il consolidamento della filiera industriale e della produzione nazionale di tecnologie per la transizione passano attraverso la crescita della domanda interna di tecnologie e la possibilità di realizzare i progetti."Ilnecessita di una cornice normativa stabile - ha dichiarato. - Si tratta di un settore strategico che oggi occupa, cifra che potrebbe raddoppiare entro il 2030 anche in prospettiva di un rafforzamento dell’industria tecnologica nazionale. ANIE ribadisce la necessità di unaperché il raggiungimento della sicurezza energetica è una priorità condivisa a livello europeo che nel nostro Paese assume carattere di particolare rilevanza e urgenza".Ostacolare lo sviluppo delle. Come ha di recente spiegato, le rinnovabili stanno già contribuendo a ridurre i costi, e per far diminuire il prezzo dell’energia nel nostro Paese bisogna scommettere con maggior coraggio sulle fonti energetiche rinnovabili e sui sistemi di accumulo."Le rinnovabili sono le tecnologie chee che garantiscono al Paese sicurezza e indipendenza energetica. Il loro sviluppo dovrebbe essere pertanto la priorità, a maggior ragione se si considerano gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2", afferma