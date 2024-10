Investimenti: Freedom24 supera i 300mila clienti del mondo e prepara sede a Milano

(Teleborsa) - Branch europea del gruppo d'investimento internazionale Freedom Holding Corp,ha visto crescere costantemente il numero di investitori presenti sulla piattaforma, fino a. Disponibile sia via app mobile che via web, Freedom24 fornisce agli utenti un accesso diretto alle borse statunitensi, europee e asiatiche, offrendo la possibilità di negoziare oltre un milione di strumenti finanziari, tra cui azioni, opzioni e fondi negoziati in borsa (ETF)."Siamo entusiasti di annunciare questo risultato così importante. Si tratta di un traguardo che segna unnella storia della società, perché riflette gli sforzi per rendere la piattaforma un’eccellenza dal punto di vista tecnologico e anche la crescente fiducia dei nostri utenti", spiegaOltre al trading di titoli, Freedom24 offre agli utenti un vantaggioso sistema di investimento della liquidità disponibile. Con un conto D-Savings e piani di investimento a lungo termine, gli utenti della piattaforma(a partire dal 25 settembre 2024), con tassi legati agli attuali(Secured Overnight Financing Rate) - ovvero il tasso di interesse con scadenza a un giorno - ed(Euro Interbank Offered Rate), riferimento che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.La crescita costante della piattaforma ha portato a una rapida espansione della sua rete di uffici europei. L'anno scorso, Freedom24 Europe ha apertoper rispondere meglio alle esigenze dei clienti e offrire assistenza nella loro lingua madre. L’azienda è attualmente presente in Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Grecia, Polonia, Bulgaria, Cipro e – nei prossimi mesi – anche in Italia con una sede a Milano. I piani a breve termine di Freedom24 prevedono l'apertura di uffici anche in Danimarca e Lituania.La tecnologia avanzata e il servizio di alta qualità della piattaforma sono stati riconosciuti da numerosi e prestigiosi premi del settore. Nel 2024, ladalla stimata comunità finanziaria globale, Rankia Awards. Inoltre, per due anni consecutivi - 2022 e 2023 – Freedom24 ha ricevuto la massima onorificenza professionale tedesca, la medaglia d'oro di campione del servizio, assegnata dal quotidiano tedesco Die Welt. Anche la fiducia degli investitori nell'azienda continua a crescere, come dimostra l’aumento della capitalizzazione di mercato di Freedom Holding Corp. che ora si attesta a– un incremento di oltre sette volte dalla sua quotazione sul Nasdaq Stock Market nell'ottobre 2019.