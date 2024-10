Nusco, agevolazione per 3,6 milioni di euro da MIMIT

Nusco

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, è statanell'ambito del Programma nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021 - 2027", un regime di sostegno volto a promuovere la crescita sostenibile e la competitività delle micro, piccole e medie imprese nelle regioni meno sviluppate.A fronte del programma di investimento presentato pari a 4.870.270,33 euro, a Nusco è concessa un'a copertura di una percentuale nominale pari al 75% dell'investimento ammesso, di cui 1.948.107,73 euro nella forma di contributo in conto impianti e 1.704.594,27 euro nella forma di finanziamento agevolato da restituire in 7 anni.L'agevolazione è concessa a fronte del programma di investimento presentato da Nusco che prevede, nell', il rinnovo di una linea produttiva per la realizzazione di infissi in pvc, 2 magazzini verticali totalmente automatizzati, la digitalizzazione del sistema gestionale degli ordini, l'installazione di 500 kWh di pannelli fotovoltaici sul tetto della fabbrica, che - assieme ai 200 kWh già funzionanti - renderanno completamente autosufficiente dal punto di vista energetico il polo produttivo dai primi di ottobre."Siamo orgogliosi di risultare tra le 250 aziende italiane ad aver ottenuto i benefici economici previsti dal decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy - ha commentato l'- Questo importante risultato non solo conferma la validità del nostro modello di business, ma riconosce anche l'impegno che Nusco ha profuso nell'innovazione e nella sostenibilità ambientale".