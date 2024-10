TIM sale in Borsa dopo offerta per Sparkle. Benefici per FCF di gruppo

Telecom Italia

Equita

Telecom Italia

(Teleborsa) -per, che ieri ha ricevuto un'da parte del MEF e della controllata italiana del fondo Asterion (Retelit). L'offerta valuta l'asset circa 700 milioni di euro di EV ed è valida fino al 15 ottobre."Il valore dell'offerta, pur essendo leggermente inferiore alle nostre ipotesi (750 milioni di euro) è nel complesso migliorativo rispetto a quanto proposto a gennaio che vedeva 625 milioni di euro di valore a pronti e 125 milioni di euro di earn-out a medio termine legato al raggiungimento di predeterminati obiettivi - commentano gli analisti di- Nelle nostre stime Sparkle rimane leggermente negativa come EBITDA aL - CAPEX nell'orizzonte di piano e, includendo il beneficio del deleverage, la sua cessione a 700 milioni di euro di EV".Si muove al rialzo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,2571 e successiva a 0,266. Supporto a 0,2482.