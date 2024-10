Comal, ValueTrack avvia copertura con fair value a 5,7 euro

Comal

(Teleborsa) - ValueTrack hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, con unper azione (per un potenziale upside del 50%).Gli analisti affermano che ildi Comal è guidato da (i) uno status di first mover che dura nel tempo grazie a un vasto know-how e a una comprovata esperienza; (ii) un'integrazione completa della catena del valore; (iii) un forte impegno per il progresso tecnologico.Il profilo finanziario di Comal mostra una crescita robusta (VoP CAGR17-23 del 47%), una redditività costante (margine EBITDA del 7%-10%) e un backlog 1H24 al massimo storico (348 milioni di euro o 2,5 volte il VoP del 2023). Nel 2028, gli analisti prevedono undi circa 361 milioni di euro (22% CAGR) e undi circa 31 milioni di euro (3 volte il 2023, margine del 9%), inclusa la nuova attività di moduli fotovoltaici dal 2026.La crescita prevista e il processo di internalizzazione pianificato comportano requisiti iniziali sostanziali di capitale circolante e capex, portando a un picco di 4,0x rapportonel 2024, nonostante la recente ricapitalizzazione da 4,8 milioni di euro. Tuttavia, il punto di flessione previsto per il 2026 per la generazione di FCF (cumul. 50% FCF Yield 2026-28) dovrebbe migliorare il rapporto a 1,4x nel 2028."Posizionata in prima linea nella transizione energetica con un enorme potenziale di crescita e un bilancio che dovrebbe iniziare a migliorare a partire dal 2025", Comal è", si legge nella ricerca.