Adeguamento degli onorari degli ausiliari del giudice: la richiesta di commercialisti e ingegneri

(Teleborsa) - "spettanti agli ausiliari del giudice, adeguandoli al mutato contesto sociale ed economico del Paese e dei professionisti di settore". La richiesta è arrivatanel corso del convegno "Dalla norma alla pratica. Realizzare la Riforma del ruolo dell’Ausiliario di Giustizia", organizzato insieme al. L’evento, si inserisce nell’ambito di un percorso di collaborazione tra le due professioni, iniziato oltre un anno fa e finalizzato all’adeguamento dei compensi dei CTU in merito al quale i due Consigli nazionaliper arrivare ad una normativa moderna e adeguata che disciplini le tariffe spettanti agli ausiliari del giudice."Quella dei CTU e dei periti, in particolare, è una funzione a cui il Consiglio nazionale dei commercialisti ha dedicato particolare attenzione nell’arco di questa consiliatura – ha affermato–. Il tema è particolarmente sentito non solo perché manca una normativa moderna e adeguata, ma anche perché l’art. 54 del Testo Unico Spese di Giustizia prevedein relazione alla variazione degli indici dei prezzi al consumo e tale aggiornamento non risulta essere mai stato applicato fin dall’emanazione della legge n. 319 del 1980 sui compensi spettanti per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria"."Mi rivolgo direttamente aiper la rideterminazione della misura degli onorari degli ausiliari del Magistrato, istituita dal Ministero della Giustizia, per chiedere di facilitare questo percorso di revisione dei criteri di determinazione degli onorari degli ausiliari che per noi è imprescindibile – ha continuato la consigliera dei commercialisti –, e di farlo nella prospettiva di completare le riforme avviate nel biennio 2023-2024 e di adeguare quelle riforme al mutato contesto sociale ed economico del Paese e dei professionisti di settore che rendono la normativa sui compensi obsoleta"."Ci mettiamo a disposizione delle istituzioni perla revisione dei parametri per i compensi dei CTU veicolando le nostre proposte di modifica del "Testo unico in materia di spese di giustizia" – ha concluso la consigliera Greco –, consapevoli che la realizzazione di questo obiettivo rappresenterà per le categorie professionali iche svolgono l’importante compito di fornire assistenza al giudice nella soluzione di problematiche di natura tecnica per le quali il magistrato non possiede competenze specifiche".All’evento hanno preso parte anche Giovanni Mimmo, direttore generale Affari Interni del Ministero della Giustizia, Antonello Fabbro e Giorgio Granello, componenti della Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari degli ausiliari del Magistrato, che hanno dato la propria disponibilità a facilitare il percorso di revisione dei criteri di determinazione degli onorari per superare una normativa sui compensi obsoleta.