CeriBell punta a raccogliere 180 milioni di dollari in IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) -sta offrendo 10.606.060 di azioni ordinarie nella sua offerta pubblica inizialecon il simbolo "CBLL". Il prezzo dell'IPO dovrebbe essere compreso tra 16,00 e 17,00 dollari per azione, per unadi dollari.Alcuni degli, tra cui Longitude Capital, The Rise Fund (affiliato ai membri del consiglio, Juliet Tammenoms Bakker e Lucian Iancovici), Ally Bridge Group e Red Tree, ciascuno dei quali possiede il 5% o più del capitale, hanno manifestatodi un totale di circa 40 milioni di dollari di azioni in IPO.CeriBell è unain fase commerciale focalizzata sulla trasformazione della diagnosi e della gestione dei pazienti con gravi condizioni neurologiche.Ha sviluppato il Ceribell System, unapoint-of-care specificamente progettata per rispondere alle esigenze insoddisfatte dei pazienti in ambito di terapia intensiva. Combinando hardware proprietario, altamente portatile e rapidamente implementabile con sofisticati algoritmi basati sull'intelligenza artificiale (AI), il Ceribell System consente una diagnosi rapida e un monitoraggio continuo dei pazienti con condizioni neurologiche.