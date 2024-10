Confronto su innovazione e digitale: la seconda edizione di ComoLake2024 scalda i motori

(Teleborsa) - Costruire e mantenere aperto il rapporto tra Stati e le aziende del digitale che siano grandi Corporation o realtà emergenti, per condividere insieme le opportunità e le responsabilità che le: è questa "la grande sfida" dipresentato oggi, presso la Sala Stampa Estera -che si terrà dal 15 al 18 ottobre al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba, a Cernobbio, sul lago di Como. I dettagli di questa seconda edizione sono stati illustrati dala società organizzatrice e daesponsabile dell’agenda e dei rapporti con gli speaker.Con il titoloi concentrerà su: Reti e Infrastrutture, Energia, Mobilità e Trasporti, Banking e Fintech, Intelligenza Artificiale, Sanità Digitale e Pubbliche Amministrazioni. Lo sviluppo del programma, ricco di panel e interventi, è affidato a oltrein rappresentanza di Governi, Organizzazioni Internazionali, Università, Organismi di controllo e aziende leader nel settore.inoltre anche gli eventi collaterali tra cui l’istallazionprogettata da Micromegas per la divulgazione della biodiversità italiana e realizzata in collaborazione con il CUFAA (Comando delle Unità Forestali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri), riproposta a ComoLake2024 dopo essere stata allestita presso la sede dell’ONU a New York, in occasione della “Settimana sui Cambiamenti Climatici”.L'evento sull'innovazione tecnologica, sulla digitalizzazione e l'intelligenza artificiale - ha spiegato, Presidente di Micromegas - è stato promosso dal Dipartimento per l'innovazione che ha unanella figura dele ci siamo impegnati come organizzatori a costruire unarispetto a quella di esordio: siamo passati a un programma di 4 giorni, un allestimento espositivo sull’intera area di Villa Erba, abbiamo coinvolto oltree ricevuto", ha sottolineato Fragassa, concludendo "ritengo che ComoLake2024 possa considerarsi uno dei principali eventi in Europa sul tema innovazione e digitale, per dimensione, qualità dei contenuti e numero di speaker".