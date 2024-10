Enciclopedia universale della musica: 3000 anni di storia digitalizzati

(Teleborsa) -è del tutto impossibile saperlo, ma il numero di brani pubblicati al giorno su una delle piattaforme più famose di musica in streaming come Spotify è possibile conoscerlo grazie ad una ricerca condotta da Luminate. Nel solo anno 2023, sono state, una cifra da record che corrisponde a 5 mila canzoni ogni 60 minuti, ovvero 83 canzoni al minuto e quasi 44 milioni all’anno.Il trend è in forte crescita rispetto - ad esempio - al 2022 quando la media di brani pubblicati al giorno si attestava sui 93 mila mentre nel 2018 a solo, si fa per dire, 45 mila canzoni.Spotify, al momento, raccoglie circa, che hanno un costo piuttosto elevato legato alla memorizzazione dei cataloghi sui server: si è passati, infatti, da 35 milioni di euro nel 2019 a più di 130 milioni di euro nel 2022.Al di là dei costi sopracitati, la, pressoché impossibile da catalogare in modo ragionato, netto e preciso. Una, ovvero il Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti che torna in formato digitale. Fondato nel 1983 da, a 40 anni dalla sua pubblicazione, è pronta lacomposta da- tra cui 15.000 compositori, 2.000 studiosi di musica, 700 critici musicali e 9 suonatori di carillon - che spazia dall’hip hop al claviorgano, dalla bimusicalità alla video-danza.verrà presentata iin un evento che vedrà insieme sul palco critici, giornalisti, artisti e musicisti protagonisti di una discussione e di performance dalla classica all’intelligenza artificiale.Tra il 1983 e il 2005 ilè stato pubblicato dal famoso editore italiano di opere di consultazione,; oggi Répertoire International de Littérature Musicale (), riconosciuta dall'UNESCO per il suo contributo alla preservazione e diffusione del, ha acquisito i diritti completi dell’opera enciclopedicacon l'obiettivo di trasformarla in uno strumento interattivo e di facile accesso per studiosi, studenti, musicisti e appassionati.sulla piattaforma Egret per il DEUMM è più che naturale e legittima nel mondo dell’editoria. Basti pensare che una delle enciclopedie più antiche e autorevoli al mondo come laè passata alla: l’allora presidente Jorge Cauz annunciava infatti nel 2010 che quell’edizione sarebbe stata l’ultima raccolta impiegando una materia prima preziosa come la carta.Il dizionario, dunque, si snoda in unche va dai producer alla musica rinascimentale, attraversando sonorità etniche e folkloristiche, esplorando gli strumenti più antichi e al tempo stesso le ultime frontiere della produzione sonora contemporanea.Il progetto è senza ombra di dubbio molto ambizioso e vede coinvolti studiosi ed esperti da tutto il mondo, con(Hochschule Luzern – Musik) e(Università del Salento) come direttori scientificiin qualità di direttore esecutivo.Il DEUMM rappresenta un nuovo passo verso la preservazione e la diffusione della conoscenza musicale, una rielaborazione e una, attraverso una risorsa che è viva ee che è in grado oggi di accogliere nuove voci, biografie aggiornate di compositori del passato e studi su fenomeni contemporanei.permette di superare i limiti fisici delle edizioni cartacee, rendendo possibileche arricchiscono ancor di più l'esperienza di consultazione e offrono al tempo stesso nuovi strumenti di analisi per la ricerca in campo musicologico e sulla sua: ogni anno, infatti, oltre al sistematico aggiornamento delle voci originali, saranno aggiunti circa 150 nuovi articoli, in una prospettiva globale che copre tutti i settori degli studi musicali.in un evento che vedrà insieme sul palco critici, giornalisti e musicisti protagonisti di una discussione e di performance dalla classica all’intelligenza artificiale.