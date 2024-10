Planetel, Alantra abbassa target price e conferma Buy

Alantra

Planetel

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 8,4 euro) ilsu, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 57%.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre 2024 evidenziano la, con acquisizioni e cloud che svolgono un ruolo fondamentale nel guidare l'espansione del fatturato. L'attenzione sui servizi cloud e di sicurezza informatica ad alto margine è tempestiva, soprattutto perché la concorrenza si intensifica nel mercato della connettività consumer più standardizzato.Il gruppo sta eseguendo bene la sua tabella di marcia strategica, sebbene continui ad affrontare venti contrari, in particolare a causa dell'elevata concorrenza sui prezzi nel segmento della fibra consumer, che dovrebbe attenuarsi nel tempo. Inoltre, le recenti attività di M&A di successo potrebbero esercitare pressione sulla redditività a breve termine prima che le sinergie si materializzino. Pertanto, Alantra ha, riducendo la redditività di 100 bp nel periodo dal 26% al 25%. La diminuzione dell'EPS stimato è principalmente attribuibile alle previsioni(+3,5 milioni di capex in FY24-26). Il broker si aspetta che il debito netto/EBITDA rimanga a 1,6x nel 2024, riducendosi a 0,5x entro il 2026.Viene fatto notare che Planetel è scambiata a 4,4x EV/EBITDA FY25, con unorispetto ai competitor di connettività del 27%, il che non riflette i suoi solidi fondamentali.