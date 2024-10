Philip Morris Italia, Hannappel: "Nel 2030 i prodotti di nuova generazione rappresenteranno i due terzi del nostro fatturato"

(Teleborsa) - "Il ruolo dell'Italia è un ruolo importantissimo sia dal punto di vista agricolo che industriale. A livello agricolo abbiamo investito in oltre 20anni 2 miliardi e mezzo di euro per creare la tabacchicoltura che serviva, poi, anche prodotti di nuova generazione. Questa filiera oggiesporta in 40 paesi del mondo. Esporta più di filiere storiche del nostro paese, con un tasso di crescita importante perché nel mondo il tabacco riscaldato sta prendendo piede e sta sviluppandosi. Parliamo di numeri incredibili". È quanto ha affermatoin occasione del"L'impianto di Crespellano, con un miliardo e mezzo di investimento, in 8 anni di vita ha creato 41mila posti di lavoro, mezzo punto delPIL nazionale. È un grandissimo risultato – ha proseguito– per una filiera che una volta era solo agricola e adesso è agricola industriale"."I prossimi 10 anni li immaginiamo di crescita, come questi ultimi, amplificando sempre di più quello che è il ruolo dell'Italia verso paesi che oggi non hanno possibilità di vendere il tabacco riscaldato. Sempre più mercati si stanno aprendo a questo prodotto. È un prodotto che oggi per noi ha una grande rilevanza:e continuiamo a investire con grande forza e convinzione. In passato abbiamo investito oltre 12 miliardi in Ricerca e Sviluppo, continuiamo a investire il 99% delle nostre risorse solo sui prodotti di nuova generazione quindi ci aspettiamo un grande sviluppo nei prossimi nei prossimi anni. L'obiettivo per noi è che tra 5-6 anni, nel 2030, isaranno su questi prodotti".