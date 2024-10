TTG Travel Experience 2024: record di partecipazione (+9%)

(Teleborsa) - Lae laorganizzate da, si è conclusa con un incremento record di presenze:, conLa fiera ha ospitato, confermando la centralità del settore turistico per l’economia italiana. Durante l'evento, che ha visto, il tema della "verità" nel turismo è stato il fulcro dei dibattiti.Il tema principale, "", è stato al centro dievidenziando la necessità di un racconto autentico del turismo basato su dati affidabili e analisi di mercato, contrastando le fake news e le recensioni ingannevoli.La fiera ha attirato 1.000 buyer da 62 paesi, coninclusi 66 destinazioni estere. L'Italia, con tutte le sue 20 regioni presenti, si è affermata come la destinazione preferita per borghi, città d'arte e cicloturismo.Il mercato delcon un. La fiera ha ospitato il, che ha registrato grande partecipazione con 1.400 incontri di affari. Con 55 start-up presenti nel TTG NEXT, l'evento ha creato un vero Innovation District per il turismo, esplorando nuove tendenze in tecnologia, mobilità e ospitalità.All’inaugurazione ilha rimarcato ile quello diper la promozione mondiale del settore. Presenti anchepresidente di IEG,sindaco di Rimini,, assessore al Turismo dell’Emilia Romagna,, presidente di ASTOI-Confindustria Viaggi,, presidente di FTO-Federazione Turismo Organizzato,, presidente di IBAR-Italian Board Airline Representatives,, presidente di Federalberghi,segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e, vicepresidente Senato della Repubblica.Inout |The Contract Community, il format dedicato ha proposto, riscuotendo successo nella sua seconda edizione.