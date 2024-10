ComoLake2024, The Great Challenge: innovazione e digitale al centro dell'Expo-Congress internazionale

(Teleborsa) - Dal, presso ilsi terrà, un importante expo-congress internazionale dedicato all, organizzato daComoLake2024 si svilupperà suoffrendo un ricco programma di interventi e panel con oltre 160 relatori provenienti da 14 Paesi. Tra i partecipanti, rappresentanti di governi, organizzazioni internazionali, università, organismi di controllo e imprese di mercato. L’evento vede anche, molte delle quali brand internazionali di primo piano.L’obiettivo principale di ComoLake2024 è favorire un, sia grandi corporation che start-up emergenti. La sfida comune è quella di affrontare le nuove opportunità e responsabilità legate all'innovazione tecnologica, promuovendo una collaborazione strategica per un futuro sempre più digitale e sostenibile.Tra gli eventi collaterali:, i partecipanti assisteranno a Illusionistheatre, uno spettacolo unico che unisce danza, tecnica e innovazione. Grazie a speciali effetti video, proiezioni, giochi di luce e scenografie originali, la compagnia "Illusionisti della Danza" offrirà una performance all’avanguardia.Nell’ambito delle iniziative di diplomazia ambientale, Micromegas, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e altre istituzioni come l'Aeronautica Militare, Leonardo e Telespazio, organizza una mostra dedicata al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA). L’esposizione metterà in luce il secolare impegno dell’Arma nella tutela della biodiversità e nella conservazione dell’ambiente naturale.ComoLake2024 si prospetta come uncoinvolgendo istituzioni, imprese e il grande pubblico.