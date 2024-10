Officina Stellare, ValueTrack alza fair value dopo conti e partnership

Officina Stellare

(Teleborsa) - ValueTrack ha aumentato aper azione (dai precedenti 16,10 euro) ilsul titolo, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia.Gli analisti affermano che i risultati del primo semestre 2024 confermano la trazione commerciale "inarrestabile" di Officina Stellare e i "continui investimenti in tecnologie avanzate". La redditività è temporaneamente calata a causa di (i) discrepanze contabili nel riconoscimento del margine tra la società madre e le controllate e (ii) una sovvenzione straordinaria del 1H23 non ripetuta nel 1H24. Rettificato per questi fattori, viene stimato unIn una mossa strategica, Officina Stellare e Skyloom Global hanno firmato unaper la realizzazione di terminali di comunicazione ottica crittografati per applicazioni aeree e spaziali. "Apprezziamo molto questa mossa, che rappresenta un'per rispondere alla crescente domanda del mercato europeo globale delle comunicazioni ottiche sicure - si legge nella ricerca - Questa partnership strategica rafforza ulteriormente il suo ruolo di partner fondamentale per importanti progetti aerospaziali e di difesa a livello globale".Dopo i risultati del 1H24, ValueTrack ha perfezionato le stime FY24, riaffermando le prospettive per il 2025 e. Ciò è supportato dal crescente backlog (50,2 milioni di euro al 30 settembre) e dai primi contributi della JV nel 2026, quando prevede: valore della produzione a 50,5 milioni di euro (39% CAGR23A-26); EBITDA a 16,7 milioni di euro, con margini ancora nella regione del 30%-35%; indebitamento netto a 4,7 milioni di euro, senza M&A, dividendi o warrant cash-in.