Bifire, Alantra abbassa target price e conferma Buy

Alantra

Bifire

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 5,4 euro) il target price su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, confermando ilsul titolo a "" visto il potenziale upside del 54%.Gli analisti ricordano che i ricavi delsono diminuiti del 9% anno su anno a 19,8 milioni di euro, spinti dall'eliminazione graduale del programma Superbonus al 110% in Italia. Tuttavia, escludendo i prodotti legati a questo incentivo, la società ha registrato una crescita sottostante, riflettendo una solida performance in linee di prodotti non correlate. Ciò ha contribuito ad attenuare un calo complessivo più netto. Il margine lordo è salito al 70,5%, spinto da costi delle materie prime inferiori, sebbene l'EBITDA sia sceso a 4,4 milioni di euro (margine del 22,3%), influenzato daderivanti da nuovi impianti di produzione. Nonostante le sfide del mercato, ladi Bifire "ha eccelso" (116% FCF/EBITDA).Il broker hasui ricavi FY24 del 14%, implicando un calo del 26% anno su anno nel 2H24. Le vendite FY25-26 sono state adeguate di conseguenza per allinearle alla precedente traiettoria di crescita (CAGR 24-26 del 10%), poiché prevede che i materiali innovativi di Bifire supereranno le prestazioni nel medio termine, superando i produttori generalisti. Il margine EBITDA è stato prudentemente ridotto a una media del 22,5% dal 25%, a causa di un incremento inferiore alle aspettative dei nuovi impianti di produzione date le attuali condizioni di mercato."Tutto sommato, la, poiché Bifire dovrebbe raccogliere i benefici dal suo posizionamento competitivo in Italia, leader nei materiali edili sostenibili e ad alte prestazioni", si legge nella ricerca.