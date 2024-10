Casta Diva Group, valore produzione primi nove mesi a 82 milioni (+15%)

Casta Diva Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, ha fatto sapere che il valore della produzione al 30 settembre 2024 è risultato pari a, il 15% più alto rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (quando si era fermato a 71 milioni). Nel terzo trimestre, in particolare, ilha registrato un +19% sullo stesso periodo del 2023 (25 milioni contro 21 milioni) "grazie al perdurare della forte domanda di eventi che CDG riesce a intercettare", ha spiegato l'azienda in una nota.Ilal 30 settembre 2024 (commesse già ordinate da evadere entro l’anno) si attesta per ora su 19 milioni di euro, ma Casta Diva prevede che salirà nei prossimi mesi "grazie alle consuete". La somma del valore della produzione e del backlog al 30 settembre 2024 ammonta a 101 milioni e rappresenta l’83 % del risultato previsto dal Piano (120,7 milioni).“Anche nel 2024 Casta Diva si avvia a superare i risultati dell’anno scorso, che era già stato un anno record - ha commentato il presidente e AD,Siamo soddisfatti dell’ulteriore crescita registrata nel terzo quarter e del backlog già acquisito per l’ultimo trimestre. Oltre ai ricavi, anche l'utile dei primi sei mesi è in crescita, +11% rispetto allo stesso periodo del 2023 e ammonta a 2 milioni. Queste performance ci consentono di stimare a fine anno una redditività in linea con le previsioni del Piano".