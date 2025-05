Mediobanca, utile netto 9 mesi a 993 milioni. Nagel: "crescita malgrado le incertezze'

Mediobanca

(Teleborsa) - Il gruppochiude i primi 9 mesi dell'esercizio 2024-2025 con undi 993 milioni di euro, in crescita del 5,2% rispetto ai primi nove mesi dell'esercizio precedente. Idi Gruppo si sono attestati a 2,768 miliardi (+5%), con "apprezzabile crescita di tutti i business": WM +5% (a 727 milioni di euro), CIB +26% (a 677 mln), CF +7%2 (a 954 mln), INS stabile (349 mln).Il Cet1 si è posizionato al 15,6%, dopo benefici per Balisea IV pari a 55 bps.I risultati, si legge in una nota, "poggiano su un solido terzo trimestre" che chiude con utile netto di 333,5 milioni (+1,2% t/t, -0,4% a/a) e ricavi di 920 milioni.La banca distribuirà un acconto suldi 0,56 euro per azione con stacco il 19 maggio e saldo a novembre.Ilsi conferma sui livelli dello scorso anno (1.476 milioni contro 1.492,4 milioni) con un contributo trimestrale in lieve crescita (497,1 milioni contro 493,9 milioni).Lesi riducono da 195,7 a 186,1 milioni (-4,9% a/a) con un contributo del trimestre di 52,7 milioni la cui riduzione è riconducibile all’implementazione del nuovo modello IFRS9 PD Corporate ai fini del calcolo dell’impairment con un rilascio di fondi nell’ordine di 11,3 milioni (di cui 10,8 Corporate e 0,5 Factoring).Il gruppo Mediobanca "sulla scorta dei risultati finora ottenuti e del potenziale insito nel modello di business" conferma, per la chiusura dell'esercizio corrente: una raccolta netta di 9-10 miliardi; ricavi in crescita, con commissioni in aumento low double digit e margine di interesse resiliente (nonostante l'attesa discesa dei tassi di interesse) per la forza del Consumer Finance (Compass), in grado di assorbire la riduzione dei rendimenti degli altri attivi; rapporto costi/ricavi e costo del rischio sotto controllo; crescita dell' utile per azione nel range atteso del 6/8%; una remunerazione degli azionisti che vedrà il completamento del piano di buyback in corso (385 milioni già attuato per il 71%), un cash-pay out del 70% (acconto di dividendo a maggio 2025 e saldo a novembre 2025) e ulteriori decisioni sui buyback che verranno comunicate entro la fine dell'esercizio.di Mediobanca, ha dichiarato: “Mediobanca ha, la crescita di tutte le sue divisioni, consolidando le principali iniziative del Piano 23-26. Tutte le piattaforme distributive fisiche e digitali sono state potenziate, attraendo i migliori talenti; l’offerta di servizi è stata ampliata e riposizionata sempre più sul modello Private Investment Banking, con un ottimo riconoscimento da parte dei clienti e dei consulenti. L’, che abbiamo annunciato lo scorso 28 Aprile e che porteremo per approvazione da parte degli azionistinell’assemblea del 16 Giugno,Mediobanca in player diversificato, focalizzato su business ad elevata crescita e basso assorbimento di capitale, eccellente per creazione di valore per gli stakeholder. Con oltre il 50% dei ricavi nel Wealth Managemente ed oltre 210 miliardi di masse della clientela, MB diventerà un leader del Wealth Management, punto di riferimento nel panorama finanziario italiano ed europeo”.