Commercialisti, Turi: "Nuove responsabilità per collegi sindacali con Codice della crisi"

(Teleborsa) -comporteràe dei revisori, che si aggiungeranno alle già considerevoli responsabilità attuali. E' quanto afferma, presidenteaprendo i lavori del convegno “Il giudizio di responsabilità nei confronti degli organi di società di capitali nella crisi d’impresa e nel cc.ii.", promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli."Il collegio sindacale - ricorda Turi - è incaricato di, soprattutto nell’ambito della composizione negoziata della crisi, l’esistenza die, in caso affermativo, di sollecitare l’amministratore o gli amministratori ad adottare i provvedimenti necessari. Inoltre, il collegio è tenuto al'intero processo di. È importante sottolineare che una disposizione di legge, già approvata dalla Camera,del collegio sindacale. Questo rappresenta un notevole vantaggio per i sindaci, poiché possonoper un valore corrispondente a tale multiplo, garantendo così maggiore serenità di fronte a eventuali azioni di responsabilità promosse da terzi o dai giudici".Sulledella norma si è espresso, consigliere delegato dell’Odcec Napoli, secondo cui "verso amministratori, sindaci e revisoriin ragione dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa" e "rappresenta uncon conseguenze dannose sia per l'imprenditore che per il professionista incaricato del controllo aziendale. Da un lato, vi è unlegato alla responsabilità risarcitoria; dall'altro, vi è un, che per un professionista può essere altrettanto significativo”."sia come consulenti aziendali che come organi di revisione" è stata evidenziata da, consigliere delegato dell’Ordine partenopeo, che mette sotto i riflettori anche il "ruolo di ausiliari del giudice, nonché quello di soggetti legittimati a promuovere azioni di responsabilità", una duplice funzione che "impone di prestare particolare attenzione e di essere altamente preparati nello svolgimento delle nostre attività".I lavori, moderati da(presidente della Commissione Diritto della Crisi d’Impresa dell’Odcec di Napoli), sono stati introdotti da(già presidente III Sezione Civile della Corte di Cassazione),(presidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli) e(comitato scientifico della Commissione Diritto della Crisi di impresa).Le relazioni sono state affidate a, presidente di Sezione della Corte d’Appello di Napoli (la responsabilità per l’esecuzione di pagamenti preferenziali);, Consigliere della Corte di Cassazione (La determinazione del danno: dalle Sezioni Unite al terzo comma dell’art. 2486 c.c.);, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione (La scelta dello strumento di gestione in caso di crisi in rapporto alla regola della business judgement rule);, Magistrato della II sezione fallimentare del Tribunale di Napoli (Gli adeguati assetti e la responsabilità degli amministratori),professore ordinario di Diritto Commerciale all’Università Federico II di Napoli (Responsabilità degli amministratori, efficienza della gestione e tutela del mercato),, professore ordinario di Diritto Processuale Civile all’Università Federico II di Napoli (La sentenza e l’impugnazione nell’ambito dell’azione di responsabilità);, professore associato di Diritto Commerciale all’Università Federico II di Napoli (Vecchi e nuovi problemi dell’azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali).Nel corso dell’evento è stato presentato il volume di,“Il giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali ”, II edizione Giuffré editore, 2024.