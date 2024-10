EdiliziAcrobatica, ValueTrack abbassa fair value e stime di redditività

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (dai precedenti 18 euro) il fair value su, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan.Gli analisti scrivono che EdiliziAcrobatica ha dovuto affrontare un: il segmento dell'efficienza energetica ha sofferto a causa della scadenza degli incentivi fiscali e il crescente contributo delle attività accessorie a basso margine ha pesato sulla redditività. Nonostante questi venti contrari, EdiliziAcrobatica rimane impegnata nella sua strategia di crescita a lungo termine, sostenuta da una forte espansione internazionale e da un solido slancio nello sviluppo aziendale.Lonel primo semestre, con l'apertura di 15 nuove filiali, l'aggiunta di 289 nuove assunzioni nette (portando il personale totale a quasi 2.800) e un aumento del 40% anno su anno nei nuovi contratti, insieme a un aumento del 59% anno su anno nei nuovi clienti. EdiliziAcrobatica continua a diversificarsi ed espandersi, in seguito all'acquisizione di Enigma Capital nel 2023, a nuove partnership strategiche (Banca Sella, Italsoft) e alla creazione di nuove unità aziendali come "Acrobatica Fotovoltaico" e "Acrobatica Smart Living".ValueTrack conferma ampiamente le stime di fatturato, mentre, riflettendo un contributo maggiore dal core business e dalle attività accessorie piuttosto che da Acrobatica Energy, dopo risultati del primo semestre più deboli del previsto. Si aspetta ancora che EdiliziAcrobatica raggiunga un fatturato vicino a 200 milioni di euro nel 2026 con un margine EBITDA del 14% ( 27,4 milioni) e oltre 30 milioni di FCF cumulativi nei prossimi tre anni.