Edison, Andrea Munari e Caroline Chanavas entrano nel CdA

Edison

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diin data odierna ha nominatodella Società, in sostituzione degli amministratori cessati Florence Schreiber e Fabio Gallia.Caroline Chanavas e Andrea Munari, in quanto cooptati dal Consiglio di Amministrazione, rimarranno in carica, come previsto dalla legge.Con la nomina di Caroline Chanavas, quale amministratore non esecutivo, e di Andrea Munari, quale amministratore indipendente, sono stati ricostituiti il numero e la composizione del Consiglio nominato dall’Assemblea del 31 marzo 2022: dieci amministratori (sei uomini e quattro donne), di cui nove non esecutivi, tre dei quali anche indipendenti.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto ad integrare la composizione delnominando l’amministratore non esecutivo Caroline Chanavas, e del Comitato Operazioni con le Parti Correlate nominando l’amministratore indipendente Andrea Munari.Gli amministratori neo nominati hanno dichiarato di non essere in possesso di azioni Edison alla data della nomina.