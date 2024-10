Fed, Waller: procedere con maggiore cautela sul ritmo dei tagli dei tassi

(Teleborsa) - "Di recente, abbiamo assistito a revisioni al rialzo del reddito interno lordo, un aumento dei posti di lavoro vacanti, previsioni di crescita del PIL elevate, un forte rapporto sull'occupazione e un rapporto sull'inflazione più caldo del previsto. Questi dati segnalano che l'economia potrebbe non rallentare quanto desiderato. Sebbene non vogliamo reagire in modo eccessivo a questi dati o esaminarli, vedo la totalità dei dati come un'indicazione che la politica monetaria dovrebberispetto a quanto necessario alla riunione di settembre". Lo ha affermato, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve degli Stati Uniti, ad un evento della Stanford University in California., in uscita prima della nostra prossima riunione, sull'inflazione, sul mercato del lavoro e sull'attività economica confermeranno o indeboliranno la mia inclinazione a essere più cauto nell'allentare la politica monetaria", ha aggiunto."Nelle tre settimane circa trascorse dall'ultimo incontro del FOMC, i, come a volte è successo nell'ultimo anno - ha spiegato - Continuo a ritenere che l'economia statunitense sia su solide basi, con un'occupazione vicina all'obiettivo massimo di occupazione del FOMC e un'inflazione vicina al nostro target, nonostante gli ultimi dati sull'inflazione siano stati deludenti"."Sfortunatamente,che verrà pubblicato appena prima del prossimo incontro del FOMC - ha sostenuto Waller - Questo rapporto mostrerà molto probabilmente una significativa ma temporanea perdita di posti di lavoro a causa dei due recenti uragani e dello sciopero alla Boeing. Mi aspetto che questi fattori possano ridurre la crescita dell'occupazione di oltre 100.000 questo mese e potrebbe esserci un piccolo effetto sul tasso di disoccupazione, ma non sono sicuro che sarà così visibile".