Olidata, accertamenti su commesse pubbliche

Olidata

(Teleborsa) -, azienda del settore IT quotate al mercato Euronext Milan, ha fatto sapere che l'Autorità Giudiziaria sta conducendo accertamenti volti a verificare la regolarità delleaggiudicate in favore dell'azienda e di numerose altre aziende.A fronte di tali verifiche, il Presidente del Consiglio di Amministrazione,, ha espresso la massima fiducia nell'operato della Magistratura e la piena disponibilità a collaborare in ogni fase delle indagini, certo del corretto operato della Società: "confidiamo nel lavoro delle autorità competenti e siamo certi che la trasparenza delle nostre azioni verrà chiarita. Siamo a completa disposizione degli inquirenti e pronti a fornire tutto il supporto".Il Dr. Rufini ha ribadito la fermaattivamente con le Istituzioni, confidando in una rapida definizione della situazione e nel pieno chiarimento delle circostanze oggetto di