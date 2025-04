Somec, a controllata Oxin commesse da 33,7 milioni di euro per navi da crociera

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha comunicato che la, parte della divisione Talenta, sistemi e prodotti di cucine professionali, ha ottenutoper un valore complessivo pari a circaI contratti riguardano la realizzazione di. Più nel dettaglio, la società sarà impegnata nella realizzazione delle cucine, delle aree catering e dei bar a bordo delle nuove Crystal presso importanti cantieri italiani, fornendo un pacchetto "chiavi in mano" che include tutte le fasi del progetto. L'effetto economico di tali ordini sarà distribuito nel periodo compreso tra il 2026 e il 2031."Ancora una volta l'industria navale ha scelto le soluzioni del nostro Gruppo per rispondere alle richieste della croceristica di lusso - ha commentato il- Attraverso Oxin e la divisione Talenta, ci impegniamo a fornire cucine all'avanguardia, progettate per rispondere ai più elevati standard di efficienza, design e prestazioni. Siamo orgogliosi di contribuire alla creazione di esperienze uniche per i passeggeri di Crystal Cruises, consolidando al tempo stesso la nostra posizione di leader in un settore strategico per la crocieristica internazionale".