Buongiorno dalla Borsa 14 aprile 2025 - [video]

, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,56%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 18.690,05 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,18%, terminando la sessione a 33.982,4 punti.allunga timidamente il passo dello 0,51% e chiude a 9.884,4 punti., che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,77%; buona performance per, che cresce dell'1,42%; effervescente, con un progresso dell'1,72%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +3,00% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 10,09%.Domani sono previsti dalla Germania l'annuncio sull'Indice ZEW, e dal Regno Unito quello del Tasso di Disoccupazione; mentre in Francia saranno pubblicati i Prezzi al Consumo, e in Unione Europea il dato sulla Produzione industriale.