Smart Capital investe 4 milioni in L'Orto di Jack con club deal

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha(ODJ), PMI innovativa operante nel settore della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, che si pone come il principale aggregatore e innovatore nel frammentato panorama italiano dell'ortofrutta.Nell'ambito dell'accordo, Smart4Orto, società controllata da Smart Capital, appositamente costituita per l'operazione e partecipata da, ha sottoscritto gli Strumenti Finanziari Convertibili de L'Orto di Jack con un, con la finalità di supportare il Gruppo ODJ nell'implementazione di un ambizioso piano di crescita sia per via organica che tramite alcune mirate acquisizioni, con l'obbiettivo di divenire il leader di mercato in Italia nel proprio segmento.L'accordo sottoscritto prevede inoltrea favore di Smart4Orto, tra cui l'ingresso nel Consiglio di amministrazione de L'Orto di Jack di Andrea Faraggiana, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital."Siamo particolarmente felici di annunciare questo importante investimento ne L'Orto di Jack, azienda italiana con caratteristiche di unicità e assoluta eccellenza, anche grazie alla presenza di un management team di primissimo livello - ha commentato, Co-Managing Partner di Smart Capital - L'innovazione tecnologica di ODJ, con una piattaforma proprietaria specifica per l'ortofrutta e soluzioni avanzate di gestione dei dati e automazione, rappresentano un importante vantaggio competitivo per un player che opera in un mercato estremamente tradizionale e frammentato in cui il Gruppo ODJ si pone come aggregatore naturale. Siamo fiduciosi che le risorse finanziarie conferite possano favorire il virtuoso processo di crescita di L'Orto di Jack consentendo in breve tempo di affermarsi come uno dei principali player del proprio mercato di riferimento".Smart Capital - che ha un approccio di gestione attivo ed un focus sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione - punta a quotarsi entro fine anno su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale ().