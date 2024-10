ComeLake 2024, AgiD: l'intelligenza artificiale per migliorare applicazioni e servizi

(Teleborsa) - "Le possibilità di andare sullo strato applicativo, ci sono. L'Italia è il paese che ancheè al settimo posto come esportatore. Abbiamo ampie possibilità applicative neiOvviamente riuscire a cogliere questo strato applicativo significa andare su precisi casi d'uso", commenta"Il governo già ha inviato alle camereQuindi partendo da questa base e dal AI Act europeo, noi abbiamo già dei valori molto importanti. Qual è l'elemento da coprire? Fare applicazioni, non essere solo dei consumatori e non essere solo dei regolatori, mache possano produrre applicativi specifici", prosegue il Direttore Generale."Abbiamoche fanno parte di diverse catene del valore del settore automotive e di altri settori industriali. I casi d'uso concreti - continua Nobile - sono: pensate come cambia la gestione di un ciclo di prodotto da parte di un'impresa avendo questi moduli di intelligenza artificiale generativa che fanno uso di generazione e raccolta di informazioni esterne. Vi faccio un esempio concreto. Avere un container bloccato in un porto impatta enormemente su una piccola media impresa italiana. Averecome l'ottimizzazione di una macchina per radioterapie o per una tac, perché quando c'è traffico le persone possono arrivare in ritardo per fare un esame. Questi sono esempi concreti e casi d'uso che ci fanno capire come le opportunità di questa tecnologia miglioreranno la vita delle persone"."Per la pubblica amministrazione possiamo liberare risorse per attività ripetitive. Pensate all'INPS l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale cheIeri queste venivano smistate da esseri umani che facevano un lavoro ripetitivo e spesso noioso. Lo strumento digitale consente di fare la maggior parte del lavoro e chiedere all'essere umano soltanto quando ci sono dei casi dubbi", conclude Mario Nobile.