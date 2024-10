EdiliziAcrobatica, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione dai precedenti 18,3 euro) e confermato la) su, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, visto l'upside potenziale del 110%.Gli analisti scrivono che EdiliziAcrobatica, con ricavi in Italia in crescita del 16% anno su anno, supportati da un'ampia base di clienti e da un numero crescente di contratti. Anche altri paesi europei hanno mostrato vendite in aumento nel primo semestre del 2024. La società sta investendo in nuove attività e mira a espandersi geograficamente per catturare nuove nicchie di crescita e adattarsi a un. "Crediamo che sia solo questione di tempo prima che l'attività appena lanciata dia i suoi frutti", si legge nella ricerca."Il core business di Acrobatica non solo si dimostra solido, ma altamente affidabile e in grado di resistere alle crisi che colpiscono il settore edilizio e ha fatto quindi registrare al netto dei benefici fiscali terminati a fine 2023 un +20% in termini di volumi prodotti", ha commentato, Presidente di EdiliziaAcrobatica, facendo riferimento ai vari incentivi dell'Ecobonus.Il manager si dice quindi "estremamente soddisfatto" del "trend di crescita che il Gruppo ha mantenuto negli anni" e he si traduce in "un aumento costante nel numero dei contratti sottoscritti rispetto al 2023, 175 sedi complessive a livello gruppo ed un organico che ha superato le 2800 risorse".