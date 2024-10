NVP, aggiudicati finanziamenti per oltre 10 milioni nel 2024

NVP

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nella realizzazione di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, comunica di aver ottenuto, nel corso del 2024, ile finanziari per complessivi, incluso il finanziamentoa medio-lungo termine dell’importo complessivo didi euro da Crédit Agricole Italia.Il supporto finanziario complessivo si suddivide indi Euro sotto forma ditermine edi Euro dalla sottoscrizione dicon una durata di cinque anni sostanzialmente per l’acquisizione di attrezzature televisive.I finanziamenti hanno avuto l’obiettivo diprevisto ed attuato nel corso dell’esercizio 2024, relativo anche al potenziamento tecnologico dell’che ospita, da agosto, le attività produttive e iloltre alla realizzazione di una nuova unità produttiva “flight-case” inaugurata nelle tappe internazionali delle produzioni del tennis WTA.