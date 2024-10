UE, social X non rientra tra piattaforme core sottoposte a Digital Markets Act

(Teleborsa) - La Commissione europea ha stabilito che il servizio di(ex Twitter)ai sensi del Digital Markets Act (DMA).La decisione arriva dopo un'avviata il 13 maggio 2024 a seguito della notifica da parte di X del suo status di potenziale gatekeeper. Insieme alla notifica, X ha anche presentato argomentazioni di confutazione, spiegando perché il suo servizio di social network online non dovrebbe, a suo avviso, qualificarsi come un importante gateway tra aziende e consumatori, anche se X è ritenuto soddisfare le soglie quantitative stabilite nel DMA.Dopo una valutazione approfondita di tutte le argomentazioni, compresi i contributi delle parti interessate pertinenti, e dopo aver consultato il Digital Markets Advisory Committee, la Commissione ha concluso che X non si qualifica effettivamente come gatekeeper in relazione al suo servizio di social network online, dato che l'indagine ha rivelato che XLa Commissionesul mercato per quanto riguarda questo servizio, qualora dovessero verificarsi cambiamenti sostanziali, si legge in una nota.