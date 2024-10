Gruppo Grifal presenta il Bilancio di Sostenibilità 2023

Gruppo Grifal

(Teleborsa) -ha pubblicato il, che evidenzia un miglioramento dell'impatto ambientale, sociale e di governance, riducendo i consumi die aumentando ilprodotti ma anche delle materie utilizzate.Guardando ai risultati economico-finanziari, nel 2023, idi euro, con un incremento del 2,5% rispetto al 2022, mentretoccando i 5,6 milioni di euro. Il Gruppo Grifal ha ottenuto 21 brevetti in 22 paesi, di cui 3 per processi innovativi, e hain ricerca e sviluppo e prototipi.Sul fronte dellasi segnala il nuovoda 148 kW che ha contribuito in modo significativo al. È proseguita lacon dispositivi a LED ad alta efficienza energetica. Ha preso avvio un nelettrici che copre i siti produttivi di Cologno al Serio (BG) e Rivolta d'Adda (CR). Infine, la nuova e più efficienteha evidenziato un consumo più basso per unità di volume prodotta.del Gruppocome elemento ricorrente, in quanto è utilizzata solo per il lavaggio degli impianti di stampa e per i consumi dei dipendenti. Questa scelta permette di ottimizzare le risorse idriche e ridurre l’impatto ambientale.La politica di Grifal punta anche alla progettazione die si articola attraverso diverse linee d'azione:degli imballi per evitare il cosiddetto “overpackaging”;e riduzione dei volumi nei magazzini;; produzione di, certificata FSC o PEFC;mediante test di trasporto e protezione certificati ISTA e Amazon., il 75% della carta e cartone utilizzati nel processo produttivo è riciclato, e il 96% dei rifiuti prodotti è ormai destinato al riciclo. Nel 2023, ledi rifiuti prodotti sono state pari arispetto al 2022. Sono state generate, appena lo 0,27% del totale.: ai 179 dipendenti, stagisti e tirocinanti, in gran parte (99%) a tempo indeterminato, sono stateciascuno, totalizzando quasi 4.000 ore di formazione complessive. Lepolitiche dihanno portato a registrare soltanto 5 infortuni su oltre 315.177 ore lavorate.