Francia tra debito pubblico e incertezza politica. Scope abbassa il rating

(Teleborsa) -ha declassato l’outlook a lungo termine della Francia, passando ad "AA-" con Outlook Stabile da AA Negativo. L'agenzia cita le sfide significative legate al, allee al consolidamento fiscale.Gli analisti di Scope evidenziano come la "crescente pressione fiscale e politica che il paese sta affrontando, uniti a deficit di bilancio e debito pubblico in aumento, renda difficile una rapida riduzione del debito e il miglioramento della crescita economica".La stabilità economica del Paese "è però supportata da una struttura economica diversificata e da un settore bancario solido, anche se il quadro fiscale rimane precario".I punti chiave del report: Il deficit di bilancio della Francia ha raggiunto il 5,5% del PIL nel 2023 e si prevede un ulteriore aumento al 6,1% nel 2024. Questo supera di gran lunga l'obiettivo governativo iniziale del 5,1%. Sebbene il governo abbia introdotto un piano di consolidamento fiscale di circa 60 miliardi di euro (pari al 2% del PIL) per il 2025, l'efficacia di tale piano è incerta a causa della frammentazione politica e della difficoltà di attuare tagli alla spesa o aumenti delle tasse.: La traiettoria del debito pubblico rimane una delle principali preoccupazioni: il rapporto debito/PIL era al 109,9% nel 2023 e si prevede raggiungerà il 119% entro il 2029, con un consolidamento fiscale molto graduale e incertezze legate alla crescita del PIL e all'effettiva realizzazione delle riduzioni di spesa?.: Le elezioni legislative anticipate del 2024 hanno accentuato la frammentazione del parlamento francese, complicando l'implementazione del piano di consolidamento fiscale e delle riforme strutturali necessarie per rafforzare la crescita economica. La polarizzazione politica e l'opposizione interna al parlamento renderanno difficile ridurre la spesa pubblica o implementare politiche di stimolo alla crescita prima delle elezioni presidenziali del 2027?.: Nonostante le sfide fiscali e politiche, la Francia beneficia di un'economia diversificata e robusta, con un elevato livello di Pil pro capite e una struttura economica che include settori ad alto valore aggiunto. Inoltre, il sistema bancario del paese si distingue per l'elevato livello di capitalizzazione e la forte liquidità, che offrono una certa protezione contro eventuali shock economici esterni. Questo aiuta a bilanciare le difficoltà economiche e contribuisce a mantenere stabile il rating creditizio del paese?.