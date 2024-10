Janus Henderson lancia il suo primo ETF attivo in Europa

Janus Henderson

(Teleborsa) -, colosso globale dell'asset management, ha: il Janus Henderson Tabula Japan High Conviction Equity UCITS ETF (JCPN).Il fondo adotterà un, gestito attivamente, composto da 20-30 titoli, offrendo un'esposizione alle società che sono destinate a beneficiare dei temi e delle tendenze strutturali del mercato azionario giapponese.Il lancio di questo ETF attivo rappresenta "per Janus Henderson, in quanto consente all'azienda di soddisfare la richiesta dei clienti a livello globale di includere nelle sue strategie di investimento un wrapper ETF UCITS", si legge in una nota; inoltre, si fonda sulla proposta di ETF attivi di grande successo della società negli Stati Uniti, dove è il quarto provider di ETF a reddito fisso a gestione attiva."Questo lancio segna l'inizio del nostro percorso; siamo, ognuno dei quali risponderà a una diversa esigenza dei clienti", ha dichiarato Ignacio De La Maza, Head of EMEA & LatAm Client Group di Janus Henderson.L'annuncio odierno segue anche l'acquisizione del provider europeo di, completata nel luglio 2024.Il fondo sarà inizialmente quotato su Xetra con il ticker JCPN, seguito da quotazioni sul London Stock Exchange e, e sarà disponibile in tutti i principali mercati europei.