Nusco, Banca Profilo avvia copertura con Buy e TP a 2,2 euro

Banca Profilo

Nusco

(Teleborsa) -ha avviato la copertura sul titolo, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, con una" e undiper azione.Gli analisti scrivono che, dopo un'impennata significativa nel 2021-22, il, con una crescita piatta o potenzialmente negativa prevista nei prossimi anni. Tuttavia,per superare il più ampio mercato italiano, come dimostrato dalla sua solida performance rispetto ai concorrenti nel 2023 e dai suoi solidi risultati nel primo semestre del 2024. La strategia della società si concentra sul rafforzamento della sua presenza nazionale, esplorando al contempo opportunità di espansione internazionale.Le proiezioni FY24-26 di Banca Profilo indicano un CAGR del 7,3% nel. Prevede che la BU Windows ad alto margine colmerà il divario con la BU Doors, raggiungendo quasi la parità entro il 2026, con il segmento Windows che dovrebbe rappresentare il 49% del valore totale della produzione. Si prevede che l'crescerà a un CAGR del 16,7%, raggiungendo 11,5 milioni di euro entro il 2026, con margini in miglioramento al 16,5%. Questa espansione sarà guidata da iniziative di razionalizzazione dei costi in corso, che sono già evidenti nei risultati del primo semestre 2024, insieme a continui sforzi per garantire prezzi di fornitura più favorevoli senza compromettere la qualità del prodotto.Ilè previsto a 5 milioni di euro, principalmente nel 2025 e nel 2026, supportato da un sussidio di 3,7 milioni di euro dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy italiano. I fondi saranno utilizzati per rinnovare la linea di produzione dei telai per finestre in PVC, installare due magazzini verticali automatizzati e digitalizzare il sistema di gestione degli ordini per migliorare l'efficienza. Salvo eventuali transazioni straordinarie, viene prevista una posizione direttificato stabile (circa 1,0x EBITDA), sostenuta da una solida generazione di cassa e da una continua ed efficiente gestione del capitale circolante.