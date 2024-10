Rimbalzo tecnico per Digital Value e Olidata

Digital Value

Olidata

(Teleborsa) - Altra giornata in netto rialzo per i titoli didopo il crollo della settimana scorso a seguito della notizia dell'arresto del direttore generale di, Paolino Iorio, per corruzione e le vicende che hanno portato alle dimissioni dei vertici aziendali. Entrambe le società sono state inserite nel capo di imputazione all'ormai ex dirigente della società in house del Ministero di Economia e Finanza., società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, aveva bruciato più di 400 milioni di euro di capitalizzazione mercoledì, perdendo il 76,46% e finendo la giornata a quota 12,5 euro per azione. Il Presidente e Amministratore Delegatoaveva rassegnato le dimissioni dopo l'arresto nell'ambito dell'inchiesta del pool di magistrati della Procura di Roma.Ilè tornato a circa 14,8 euro per azione nella seduta odierna con guadagni intorno all'8%.guadagna invece circa il 4,6%, a circa 0,43 euro per azione. Venerdì sera il presidenteaveva presentato al Cda dimissioni irrevocabili per tutte le cariche che ricopriva nel Gruppo.