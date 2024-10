Conti pubblici in miglioramento a fine 2023: deficit al 7,2% debito al 134,8%

(Teleborsa) -, in diminuzione rispetto all'8,1% del 2022. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell, secondo cui l’indebitamento netto delle AP si è attestato a -, risultando in diminuzione di 8,8 miliardi rispetto ai -161,5 miliardi di euro del 2022.Il(indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è risultato, con un miglioramento di circa 0,5 punti percentuali rispetto al 2022. Lache, secondo le attuali regole di contabilizzazione, non comprende l’impatto delle operazioni di swap, è stata, mostrando una decrescita di -0,4 punti percentuali rispetto al 2022.I dati del debito sono quelli pubblicati dalla Banca d’Italia. A fine 2023,, misurato al lordo delle passività connesse con gli interventi di sostegno finanziario in favore di Stati Membri dell'Eurozona, era pari a. Rispetto al 2022 il rapporto tra il debito delle AP e il PIL è diminuito di 3,5 punti percentuali.Frattanto, anche lha pubblicato isu deficit e debito degli Stati Membri. Guardando alsi è registrato nel 2023 undal 3,5% del 2022, mentresi evidenzia un aumentodal 3,2% dell'anno precedente. Nel 2023 tutti gli Stati membri, ad eccezione di Danimarca (+3,3%), Cipro (+2,0%), Irlanda (+1,5%) e Portogallo (+1,2%), hanno segnalato un disavanzo. Isono stati registrati in(-7,2%),(-6,7%) e(-6,5%), mentre ben dieci Stati membri presentavano deficit superiori al 3% del PIL.Quanotot alsi registra undall'89,5% precedente, mentreallargata si evidenzia undall'82,5% del 2022. I rapporti più bassi di debito/PIL sono stati registrati in Estonia (20,2%), Bulgaria (22,9%), Lussemburgo (25,5%), Svezia (31,5%), Danimarca (33,6%) e Lituania (37,3%). Tredici Stati membri avevano un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60% del PIL, con iregistrati in(163,9%),(134,8%),(109,9%),(105,1%) e(103,1%).