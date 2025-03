Yakkyo, ricavi raddoppiati a 12,6 milioni di euro nel 2024 trainati dal dropshipping

Yakkyo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale e attiva nello sviluppo di soluzioni software per il processo di dropshipping, ha chiuso ilconpari a 12,6 milioni di euro, in crescita (+98,5%) rispetto a 6,3 milioni dell'esercizio precedente. I ricavi da dropshipping, inclusivi del servizio di trasporto e logistica, ammontano a 10,3 milioni (circa l'82% delle vendite), in crescita del 373% rispetto al 2023, con oltre 550.000 ordini evasi rispetto ai 77.000 ordini del 2023 e un incremento dei clienti internazionali (92% del fatturato dropshipping da estero).L'si attesta a 1,2 milioni di euro, in leggero aumento (+5,9%) rispetto a 1,1 milioni, con l'che si riduce dal 17% del 2023 al 9% del 2024, principalmente per effetto dell'aumento dei costi di struttura e del personale. Ilè pari a 0,5 milioni di euro, in crescita del 24,8%.L'è negativo (debito netto) per 134 migliaia di euro, in miglioramento rispetto a una situazione negativa per 331 migliaia al 30/06/2024 e in diminuzione rispetto a una situazione cash positive per 266 migliaia al 31/12/2023."Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2024 con ricavi che sono raddoppiati rispetto al 2023 - ha commentato l'- Cresce in modo significativo soprattutto il dropshipping, grazie al nostro modello di successo, all'efficacia della nostra tecnologia e alle attività di marketing legate alle fiere di settore internazionali che ci hanno visto protagonisti. Un risultato non scontato considerando che dai 77.000 ordini del 2023 siamo arrivati a gestire oltre 550.000 ordini nel 2024. Come annunciato in IPO il dropshipping è al centro dei nostri obiettivi, un modello di vendita innovativo che ci garantisce margini più elevati e una migliore gestione finanziaria rispetto al canale tradizionale".Il positivo trend di crescita registrato nel 2024, con un fatturato pari a oltre 2,2 milioni di euro, in crescita del 217% rispetto all'analogo periodo 2024 (0,7 milioni), evidenziando al contempo la preponderanza del canale dropshipping rispetto al wholesale, coerentemente con la visione del management.